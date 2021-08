Schwerer Unfall in Kuden : 33-jähriger Itzehoer überschlägt sich mit Auto – Atemalkoholtest zeigt 2,15 Promille

Der Mann konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Kuden | In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Kuden im Kreis Dithmarschen zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 33-jähriger Fahrer aus Itzehoe befuhr mit seinem Ford Fokus die Hauptstraße aus Buchholz kommend in Richtung Eddelak. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei prallte er gegen eine Mauer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.