Solidarität mit Ukraine : 300 Menschen demonstrieren in Heide gegen Putins Überfall auf die Ukraine

Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat hat zudem an die Bürger appelliert, Wohnraum für mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Heide | Ein breites Bündnis der Heider Parteien und gesellschaftlicher Gruppierungen hat am Montagabend (28. Februar) in Heide ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Nach Angaben der Polizei schlossen sich rund 300 Menschen dem Aufruf der Initiative „Dithmarschen sagt moin“ an. Motto der Demo kurzfristig geändert Ursprünglich richtete sich ...

