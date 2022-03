Über 300 Euro Schaden : 300 Liter Heizöl von Betriebsgelände in Itzehoe gestohlen

Unbekannte machten sich an einem Heizöltank in einer Lagerhalle in der Gasstraße in Itzehoe zu schaffen.

Itzehoe | Am Freitag, 11. März, um 5.30 Uhr stellten Mitarbeiter eines Betriebes in der Gasstraße fest, dass sich Unbekannte an einem Heizöltank in einer Lagerhalle zu schaffen gemacht hatten. Wie die Polizei Itzehoe mitteilt, war die Füllstandsanzeige am Tank herausgedreht. Bei näherer Betrachtung entdeckten die Mitarbeiter, dass der Tank geleert wurde. Am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.