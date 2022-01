Kampf gegen Corona in Itzehoe : Frust wegen 2G-Plus: Fehlende Kenntnis über Johnson&Johnson-Ausnahmen

2G-Plus ist eigentlich eine klare Regel beim Besuch von Cafés oder Restaurants. Aber es gibt Ausnahmen, die aber längst nicht alle kennen.

Itzehoe | „Es ist frustrierend, überall abgewiesen zu werden“, sagt Vera Breiholz. Immer wieder erlebt sie es, dass sie mit dem Personal von gastronomischen Betrieben über ihren Impfstatus diskutieren muss, um Zutritt zu bekommen. Dabei ist sie alles andere als eine Impfverweigerin. Zwei Impfungen und ein Test Die Ausgangslage ist klar: Für den Besuch des Innenbereichs beispielsweise eines Restaurants gilt in Schleswig-Holstein die 2G-Plus-Regel. Im Klartext: Wer in einem Restaurant oder Café Kuchen haben, einen Kaffee trinken oder Mittagstisch bestellen möchte, muss zwei mal geimpft sein und einen aktuellen, offiziellen Test vorweisen. Auch interessant: „Eine Frechheit“: Das sagen Fitnessstudios in Itzehoe und Umgebung zu neuen Regeln So weit so klar, das sollte inzwischen jeder wissen. Aber in diesem, wie auch vielen anderen Fällen, kommt der alte Grundsatz zum Tragen: Keine Regel ohne Ausnahme. Wer geboostert ist, also seinen dritten Pieks bekommen hat, braucht keinen Test und gilt trotzdem als 2G-Plus – auch diese Ausnahmeregelung ist inzwischen weitgehend bekannt. Aber es gibt eben noch mehr. Geimpft oder frisch genesen? Das Land unterhält im Internet eine Seite mit häufig gestellten Fragen, sogenannten FAQs, zum Thema Corona-Virus. In der Liste sind unter dem Eintrag Gastronomie weiter unten auch weitere Ausnahmen aufgeführt. Wer doppelt geimpft und zusätzlich genesen ist, für den entfällt die Testpflicht ebenso wie bei Ungeimpften, die „frisch genesen“ sind, deren Erkrankung also weniger als drei Monate zurück liegt. Und dann gibt es noch die frisch doppelt Geimpften: Personen, deren zweite Impfung noch keine drei Monate zurück liegt, benötigen ebenfalls keinen zusätzlichen Test. Zu dieser Gruppe zählt auch Vera Breiholz. Nachdem sie mit Johnson&Johnson geimpft worden war, bekam sie am 29. November dann ihre zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Für drei Monate zählt sie seitdem zur 2G-Plus-Gruppe. „Das ist für mich auch medizinisch-logisch sinnvoll“, erklärt sie. Innerhalb dieser Frist sei das Immunsystem besonders aktiv und eine Booster-Impfung nicht zulässig. „Ich habe extra beim Gesundheitsamt angerufen. Die haben mir recht gegeben“, erzählt sie, „wussten aber auch nicht, wie sie mir helfen können.“ Viel zu selten seien die Ausnahmeregeln in den Bäckereien und in der Gastronomie bekannt, beklagt sie. „So, wie das kommuniziert wird, ist es einfach lebensfern“, findet Vera Breiholz. Britta Rettig, Betreiberin des Café Phänomenon, kennt das Problem nur zu gut, denn auch sie und ihr Mann hatten als Erstimpfung Johnson&Johnson. „Dadurch müssen wir uns immer informieren“, erklärt sie und schiebt gleich hinterher: „Ich bin selber schon mal nicht in eine Gaststätte gekommen und musste dann aufklären.“ Die Gastwirtin ist Mitglied in Berufsverband Dehoga. „Dadurch kriegen wir die Infos natürlich alle, aber es ist so kompliziert, das muss man teilweise mehrmals lesen“, erklärt die Unternehmerin. Nach getaner Arbeit könne sie sich nicht gemütlich zurücklehnen, sondern müsse sich halt am Computer mit den Neuerungen auseinandersetzen. Zum Teil kämen neue Verordnungen abends und würden schon ab dem nächsten Tag gelten. „Und dann muss ich ja auch noch mein Team informieren“, sagt Britta Rettig. Profis für Impfzertifikate Da kann Bäckermeister Jörg Frähmcke nur zustimmen. „Wir haben teilweise keinerlei Vorlauf mehr. Dienstagabend kommt die Verordnung und am Mittwoch sollen wir schon das Gerät zum Testen haben. Die Verkäuferinnen sollen sich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigen, statt Profis darin zu sein, Impfzertifikate zu prüfen“, klagt Frähmcke. Da werden auf Bundesebene klare Regeln abgesprochen und plötzlich kommt unsere Landesregierung um die Ecke und macht es doch noch vorher. Bei den Kunden spürt er eine gewisse „Gereiztheit“, aber aus „wirtschaftlicher Notwendigkeit“ müsse er seinen Café-Bereich trotzdem öffnen. Die Kunden seien zudem noch „sehr zurückhaltend“. Besonders ärgert ihn allerdings die Wankelmütigkeit der Politik. „Da werden auf Bundesebene klare Regeln abgesprochen und plötzlich kommt unsere Landesregierung um die Ecke und macht es doch noch vorher.“ ...

