Polizei sucht Zeugen : Mit 1,97 Promille: 28-jähriger Radler stürzt – war ein Zusammenstoß die Ursache?

Der Mann pustete 1,97 Promille und behauptete angefahren worden zu sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Quarnstedt | In der Nacht zu Sonntag ist ein betrunkener Radfahrer in Quarnstedt gestürzt. Gegenüber der Polizei gab der 28-Jährige an, dass es an der Einmündung Hagener Straße/Föhrdener Straße zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Mercedes-Kombi gekommen sei. Das Fahrzeug hätte trotz des Unfalls seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. ...

