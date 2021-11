Von Streife erwischt : „Zwei Bier“? – 28-jähriger Audifahrer in Kremperheide mit 1,21 Promille gestoppt

Der Fahrer behauptete, er habe nur zwei Bier getrunken – ein Atemalkoholtest ergab jedoch etwas anderes.

Kremperheide | In der Nacht zu Freitag (12. November) hat eine Streife in Kremperheide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert am Steuer saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und seinen Führerschein abgeben. Um 0.40 Uhr stoppten Beamte in der Dorfstraße den Fahrer eines Audis und unterzogen ihn einer Kontrolle. Im Rahmen dessen st...

