Hoher Sachschaden : 28-Jähriger verliert bei Albersdorf Kontrolle über Auto und prallt in Leitplanke

Der junge Mann war deutlich zu schnell auf der regenassen Straße unterwegs. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Albersdorf | Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwochnachmittag ein Auto auf der A23 bei Albersdorf in die Leitplanke geprallt. Der 28-jährige Fahrer war mit dem BMW gegen 15.35 Uhr aus Richtung Heide unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Albersdorf auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und links in die Mittelschu...

