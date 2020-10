Mehr Strom-Sicherheit : 27 neue Kabelverteilerschränke für Wewelsfleth

Der Netzbetreiber SH Netz AG investiert rund 35.000 Euro ins Wewelsflether Versorgungsnetz.

28. Oktober 2020, 16:05 Uhr

Wewelsfleth | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) bringt insgesamt 27 Kabelverteilerschränke in Wewelsfleth auf den neuesten Stand der Technik. Der Netzbetreiber investiert rund 35.000 Euro, die Bauarbeiten, mit denen Dienstag begonnen wurde, sollen im Laufe der Woche abgeschlossen sein.

Kabelverteilerschränke sind in der Regel kühlschrankgroße, graue Kästen am Straßenrand von Wohn- und Gewerbegebieten, die den Strom unterirdisch an die Haushalte und Gewerbebetriebe in der Umgebung verteilen.

„Mit dem Ersatz der Kabelverteilerschränke optimiert SH Netz in Wewelsfleth die Netzinfrastruktur“, sagt Andre Linnenschmidt, Leiter des zuständigen Netzcenters von SH Netz in Dägeling. „Die neuen Kabelverteilerschränke verbessern die gewohnt hohe Versorgungssicherheit in der Gemeinde nachhaltig, und eventuell auftretende Störungen können in Zukunft noch schneller behoben werden“, erklärt er. Die Kunden, die an die Kabelverteilerschränke angeschlossen sind, seien informiert worden, dass es während der Arbeiten zu kurzen Ausfallzeiten kommen könne. „Wir versuchen aber, die Einschränkungen gering zu halten und setzen – soweit möglich – die Technologie ‚Arbeiten unter Spannung‘ ein“, ergänzt Michael Krohn, Projektleiter des Netzbetreibers.

Die neuen Kabelverteilerschränke stehen in den Straßen Kiek ut, Haberkamp, To’n Diek, Uhrendorf, Weetenkamp, Am Teich, Mühlenweide, Schröderskamp und An der Wettern.