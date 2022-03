Drogenkontrolle : 27-jähriger Breitenberger will Polizei mit falschem Urin täuschen

Die Beamten fielen am Donnerstag auf den „Fake-Urin“ nicht herein und stellten Drogenkonsum bei dem Mann fest. Am Nachmittag des gleichen Tages stoppten Polizisten in Kellinghusen einen weiteren Autofahrer unter Drogen.

Breitenberg/Kellinghusen | Am Donnerstag (3. März) um 12.18 Uhr war einer Zivilstreife ein Autofahrer in Breitenberg aufgefallen. Der Mann hatte in der Hauptstraße/An der Stör während der Fahrt sein Handy genutzt. Aufgrund der sehr zügigen Fahrweise des 27-jährigen Breitenburgers konnte er erst in Höhe der Einmündung Breitenberg auf der L115 gestoppt werden. Die Nutzung seines ...

