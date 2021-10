Polizei Itzehoe : Unter Drogen ohne Führerschein in Auto ohne Zulassung erwischt

Gleich diverse Verstöße flogen auf, als die Polizei in der Helenenstraße in Itzehoe einen Opelfahrer kontrollierte.

Itzehoe | Da kommt einiges zusammen: Donnerstagabend (7. Oktober) haben Polizeibeamte in der Helenstraße in Itzehoe einen Opel kontrolliert. „Sie stoppten den Wagen, in dem ein Mann und eine Frau saßen“, schildert Polizeisprecherin Merle Neufeld den Vorgang: „Spontan räumte der Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem gab er an, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.