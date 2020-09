Polizei sucht Zeugen : 2500 Liter Diesel aus Glückstädter Hafen gestohlen

Das Entwenden des Kraftstoffs aus einer Tankschute muss einige Zeit gedauert haben.

von Grischa Malchow

09. September 2020, 14:08 Uhr

Glückstadt | In den vergangenen Tagen haben Unbekannte aus einer Tankschute in Glückstadt mehr als zweitausend Liter Dieselkraftstoff entwendet. Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, begaben sich die Täter in den Bereich des Glückstädter Außenhafens in der Straße Im Neuland und pumpten dort aus dem Wasserfahrzeug auf unbekanntem Wege 2500 Liter Diesel aus zwei Tanks ab. Der Wert des Kraftstoffs beträgt rund 2500 Euro.

Polizeisprecherin Merle Neufeld sagt:

Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt nicht. Merle Neufeld, Polizeisprecherin

Da das Abpumpen einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und der Abtransport des Kraftstoffs mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein müsste, hofft die Polizei aber auf Hinweise von Zeugen.



Hinweise an die Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel: 04852/9000.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?