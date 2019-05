Tangent-Club Itzehoe : 2500 Euro für Integrationsprojekt gespendet

Ehemalige Mitglieder des Ladies-Circle haben sich zu neuem Service-Club zusammengeschlossen.

von shz.de

12. Mai 2019, 17:48 Uhr

Itzehoe | Das erste große Projekt des neuen Itzehoer Service-Clubs – und direkt kamen 2500 Euro zusammen. Elf ehemalige Mitglieder des Ladies-Circle gründeten den Tangent-Club. „Nicht etwa aus Böswilligkeit den anderen Ladies gegenüber“, erklärt Susanne Stepany, derzeitige Vorsitzende: „Durch eine Altersbegrenzung des Ladies-Circle konnten viele von uns nicht mehr Mitglied sein. Daher haben wir uns entschlossen, den Tangent-Club zu gründen.“ Im Fokus sollen der soziale Gedanke und Service-Projekte stehen.

Zu Gute kommt das Geld dem Spiel- und Spaßangebot (SuSa) des Kinderschutzbunds. „Wir bieten zweimal in der Woche eine Betreuung für Kinder an, während ihre Mütter bei uns von ehemaligen Lehrerinnen Deutschunterricht bekommen“, erklärt Projektleiterin Susanne Glimm. Mit der Spende könne der Kinderschutzbund die neu angemieteten Räume im alten Pastorat am Langen Peter für ein Jahr finanzieren.