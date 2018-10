250 Jahre – und bestens in Schuss

Horster St. Jürgen-Kirche wurde 1768 geweiht / Jubiläum wird am 3. und 4. November gefeiert

von Christian Brameshuber

25. Oktober 2018, 17:02 Uhr

Wer 250 Jahre alt wird, dürfte naturgemäß viele entsprechende Alterserscheinungen, oder sagen wir, Gebrauchsspuren haben. Doch in diesem Fall ist das keineswegs so. Sie kommt noch immer stattlich und imposant daher, vor allem, wenn man sie betreten hat. Und sie ist bestens in Schuss, was vor allem daran liegt, dass sich viele Menschen liebevoll um sie kümmern, sie pflegen und mit Leben füllen – die Horster St. Jürgen-Kirche. Am 1. November 1768 wurde sie geweiht, und das große Jubiläum soll am ersten November-Wochenende gefeiert werden, in der Kirche und im benachbarten Gemeindehaus.

Was erstaunlich ist: „Die Kirche wurde innerhalb nur eines Jahres erbaut“, berichtet Michael Krueger vom Horster Ortsarchiv. Zuvor habe hier laut den historischen Quellen eine andere Kirche gestanden. Das Ortsarchiv hat eigens für die beiden Jubiläumstage eine Ausstellung mit zahlreichen Bildern zusammengestellt, die im Eingangsbereich der Kirche präsentiert wird: „St. Jürgen-Kirche – 250 Jahre mittendrin“ heißt sie. Kruegers Vater Dietrich war von 1959 bis 1972 Pastor in Horst, hat viel dokumentiert und fotografiert, und auch dieses Wissen und diese Bilder fließen in die Ausstellung mit ein, vor allem aus der Zeit ab 1963, als die Kirche ein neues Dach und einen neuen Turm mit Uhr erhielt. Und auch aus der Zeit ab 1965, als der Innenraum aufwendig renoviert wurde, Emporen entfernt oder vergrößert, Logen abgerissen und Fenster versetzt wurden, der Altarbereich gänzlich umgestaltet wurde. Während dieser Renovierung kam das bemerkenswerte Deckengemälde mit Engeln zum Vorschein, das 1861 mit Wolken übermalt worden war. Es wurde von Restauratoren in Kleinstarbeit wieder hergestellt.

Am Sonnabend, 3. November, wird das Jubiläum um 18 Uhr mit einem Konzert eingeläutet: Die Kleine Horster Kantorei tritt unter der Leitung von Matthias Menzel mit dem Streicherensemble Turkat aus Elmshorn auf und singt unter dem Titel „Gemeinde leben“ neue Chorlieder (Eintritt frei).

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst (10 Uhr), durch den Pastorin Geske Leweke führen wird. Die Predigt hält Bischof Gothart Magaard, auch Propst Thomas Bergemann wird teilnehmen. Die ganze Gemeinde ist willkommen. Und auch ehemalige Pastoren, Pastoren anderer Kirchengemeinden sowie die ältesten Täuflinge, die heute über 80 Jahre alt sind, wurden eingeladen. Nach der Andacht gibt es im Gemeindehaus für alle einen Imbiss, und Mitglieder des Ortsarchivs bieten Führungen durch die Kirche an. Es wird eine Festzeitschrift verteilt, die in so großer Stückzahl vorliegt, dass jeder Haushalt eine bekommen könnte.

Martina Koszollek, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, erwartet einen großen Zuspruch für das Jubiläum. „Wir haben uns, was die Teilnehmer angeht, die Zahl 200 in den Kopf gesetzt.“ Pastorin Geske Leweke findet es „toll“, dass sich die Mitglieder des Ortsarchivs auf die Suche begeben haben, in die Vergangenheit der Kirche eingetaucht sind. Das sei „ein großer Schatz“. Leweke ist seit Sommer 2017 Pastorin in Horst. „Gleich ein so großes Jubiläum, das ist sehr spannend. Und ich bin froh, dass es hier so viele ehrenamtliche Helfer gibt, die mit anpacken“, sagt die 33-Jährige. In der Gemeinde herrsche eine große Energie, „es gibt viele Ideen und die Lust, etwas auszuprobieren, das finde ich als junge Pastorin mit vielen Flausen im Kopf besonders gut“. Was sie an der Kirche besonders mag: „Sie ist hell und freundlich, und wenn sonntags die Sonne scheint, dann scheint sie oft genau auf meinen Platz.“