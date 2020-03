Rotes Kreuz : 25-Jähriger übernimmt DRK-Vorsitz in Kremperheide

Brigitte Söthje findet mit Ayman Albeda einen Nachfolger für den Ortsverein Kremperheide/Krempermoor.

von Sönke Rother

25. März 2020, 11:54 Uhr

Kremperheide | Die Suche war schwierig, die Lösung umso erfreulicher. Mit Ayman Albeda hat Brigitte Söthje einen Nachfolger für ihren Posten gefunden. Der 25-Jährige, der vor fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, hat sich nach einer Veranstaltung in Kremperheide spontan bereit erklärt.

Zwei Jahre lang hatte die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Kremperheide/Krempermoor gesucht. „Ich habe es bei der Jahresversammlung angesprochen und in den Vorstandssitzungen“, berichtet die 69-Jährige, die dieses Amt mit vierjähriger Unterbrechung 13 Jahre lang ausgeübt hat. Am Ende hat sie geeignete Mitglieder direkt angesprochen – und „nur Absagen erhalten“.

Als Söthje Anfang des Jahres mit zehn weiteren Bürgern von der Gemeinde geehrt wurde, hat sie das Problem einmal mehr öffentlich angesprochen. Anschließend kam Albeda zu ihr, zeigte Interesse – und fragte: „Warum findet sich bei fast 200 Mitgliedern niemand, der dieses Amt übernimmt?“ Die meisten Mitglieder seien schon älter und die jüngeren hätten kaum Lust, sich zu engagieren, erklärte die DRK-Vorsitzende. Kurzerhand bot sich Ayman Albeda selbst an, trat ins Rote Kreuz ein – und kandidierte.

Bei der Jahresversammlung gab es plötzlich eine Gegenkandidatin. Aber das Ergebnis war eindeutig: 36 Stimmen erhielt der 25-Jährige, vier seine Kontrahentin. Er freut sich auf seine Aufgabe. „Und wenn er Hilfe benötigt“, sagt Brigitte Söthje, „kann er mich jederzeit anrufen.“

Auf dem Weg nach Deutschland und nach der Ankunft im Camp Prinovis habe er viel Hilfe erfahren, berichtet Ayman Albeda. „Jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich etwas zurückgeben.“ Er habe Lust daran und die nötige Zeit. „Ich habe etwas gesucht, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann.“

Das macht der Kremperheider, der sich in der Gemeinde zu Hause fühlt, bereits seit fünf Jahren. Gleich nach der Ankunft ist er in die Freiwillige Feuerwehr Kremperheide eingetreten, nimmt an vielen Veranstaltungen in der Gemeinde teil. „Das ist meine Heimat“, antwortet er auf die Frage, warum er sich so intensiv am Gemeindeleben beteiligt. Außerdem könne jeder ein Vorbild sein, und er wolle jetzt zeigen, dass das auch für junge Menschen gilt, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind.

Brigitte Söthje hat ihrem Nachfolger bereits die Strukturen im DRK und die vielfältigen Aufgaben erklärt. Vier Vorstandssitzungen im Jahr, ebenso viele Blutspenden, dazu Seniorennachmittage und fünf Sportgruppen unter dem Dach des DRK. Zudem beteiligt sich das Rote Kreuz bei verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde. Erst einmal möchte sich Albeda einen Überblick verschaffen, dann auch die Blutspenden und Seniorentreffen besuchen. Dabei freut er sich, dass seine Vorgängerin ihm weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen will. Aber: „Man kann auch im Ehrenamt nicht immer auf Unterstützung hoffen. Irgendwann muss man die Tür aufmachen und einen Schubs bekommen.“

Dass die Arbeit im sozialen Bereich etwas für ihn ist, hat Albeda bereits im Camp Prinovis festgestellt. Dort hatte er den Johanniter bei der Arbeit geholfen. Nebenbei hat er Deutsch gelernt, spricht inzwischen sehr gut und ist inzwischen im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei Pohl-Boskamp in Hohenlockstedt. Ayman Albeda ist zielstrebig, weiß, was er will. „Ich habe ein Ziel. Ohne Ziel kann man nicht laufen“, sagt der 25-Jährige, der das DRK Kremperheide/Krempermoor weiter voranbringen möchte.