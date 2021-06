Jubiläum auch für Mitarbeiter : 25 Jahre Nahkauf-Markt in Brokdorf

Andrea Reimers und Heidi Bolling sind von Beginn an dabei, Andrea Stüven, Barbara Pawlowski, Nicole Hohnsbehn und Daniela Betz kamen etwas später dazu.

Brokdorf | Am 6. Juni 1996 eröffnete Ingo Engelbrecht seinen Lebensmittelladen in Brokdorf in der Dorfstraße. Jetzt besteht der „Nahkauf“-Markt seit 25 Jahren. Genauso lange gehören Andrea Reimers und Heidi Bolling dem Team von Chef Engelbrecht an. Nur knapp fünf Jahre nach ihnen stießen Andrea Stüven, Barbara Pawlowski, Nicole Hohnsbehn und Daniela Betz dazu. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.