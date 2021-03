Tot nach Messerstecherei : 25-Jähriger stirbt nach heftigem Streit in Brunsbüttel

Ein Zufall führte zu sofortigen Ermittlungen: Eine Persisch sprechende Krankenschwester verstand das Geständnis.

Brunsbüttel | Am Sonntagnachmittag (7. März) ist es in Brunsbüttel zu einem tödlichen Streit gekommen. Ein 29-jähriger Mann aus dem Iran hatte nach eigenen Angaben auf einen Bekannten eingestochen. Der 25-Jährige war in einer Wohnung an der Schulstraße seinen Verletzungen erlegen. Weiterlesen: Brunsbüttel: Mann stirbt nach Messerstecherei Dabei ist es einem Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.