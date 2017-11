Landscheide : 2400 Euro Strafe – und ruiniert

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehmel 1 von 1

400 Euro Geldstrafe forderte die Staatsanwaltschaft, zu einer Zahlung von 2400 Euro verurteilte Strafrichterin Katja Komposch einen 51-Jährigen aus Neuendorf-Sachsenbande. Sie sprach ihn schuldig des fahrlässigen Eingriffs in den Bahnverkehr. Für den Prozess war es der zweite Termin, nachdem der Angeklagte beim ersten Mal unentschuldigt gefehlt hatte, woraufhin die Amtsrichterin sogar einen Haftbefehl ausstellte. Der Mann, so hieß es damals, habe den Termin schlicht vergessen. Diesmal stellte er sich seiner Verantwortung.

Er war am 19. Mai 2016 um 15.45 Uhr auf einem Bahnübergang nahe Landscheide mit einem aus Brunsbüttel kommenden Güterzug kollidiert. Dabei wurde er selbst körperlich so schwer verletzt, dass er seinen Beruf als Schmied heute nicht mehr in vollem Umfang nachgehen kann. Seelische Schäden trug indes der Lokführer (56) davon, der psychisch auch eineinhalb Jahre nach dem Unfall nicht in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben. Er dachte, der Mann im Auto sei tot. Für ihn war der Unfall zudem ein Déjà vu, war ihm vor etwa 17 Jahren nahe Dingerdonn an einem ebenfalls unbeschrankten Bahnübergang schon einmal ein Fahrzeug vor die Zug gefahren. Doch der Lokführer hat Glück im Unglück, bekommt er sein Grundgehalt in voller Höhe trotz Krankenstand weiter ausgezahlt.

Das sieht bei dem selbstständigen Schmied anders aus. Er war in einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs, womit der Unfall ihn wirtschaftlich ruiniert hat, zumal er auch nicht krankenversichert ist.

Das ist auch der Grund, warum sich der 51-Jährige trotz schwerster Verletzungen an Schulter und Arm nach nur drei Tagen selbst aus dem Krankenhaus entließ. 16 000 Euro fordert das Krankenhaus von ihm, 34 000 Euro der Bahnbetreiber. ,,Ich hab jede Menge Eisen im Arm. Das Geld um es wieder rausnehmen zu lassen, habe ich nicht, deshalb bleibt es drin“, sagte der Schmied, der sich ausgiebig beim Lokführer entschuldigte und diesen von jeder Verantwortung freisprach.

Zeigte sich der Beklagte bezüglich des Bahnunfalls vollauf geständig, so bestritt er die beiden ihm in diesem Verfahren zusätzlich vorgeworfenen E-Bay-Betrügereien vehement. Dabei handelte es sich um zwei Fälle aus 2015 und 2016. Beim ersten Handel ging es um 80 Euro für eine Seilwinde. Der Fall endete nach einer plausiblen Erklärung des Schmieds in einer Einstellung. Den zweiten Vorwurf stellte die Richterin gegen die Auflage ein, dass der Schmied dem Kunden seine für einen Mercedesmotor gezahlten 600 Euro erstattet. Das habe bisher nicht geklappt mangels Bankkontaktdaten. Die will Komposch nun besorgen. Der Schmied sagte: ,,Der Motor steht abholbereit bei mir.“ Ein Postversand sei aus Gewichtsgründen nicht möglich. Ausserdem stehe das auch in den Verkaufskonditionen. Darauf wies der Schmied ausdrücklich hin.

Ihm bleiben Berufung wahlweise Revision, um gegen Richterin Komposchs Urteil anzugehen.