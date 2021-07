Reifenplatzer bei Albersdorf : 24-jährige Autofahrerin bei Unfall auf der A23 verletzt

Ein Kind im Wagen der jungen Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

Albersdorf | Wegen eines geplatzten Reifens ist am Montagvormittag (12. Juli) eine Frau mit einem Kind auf der Autobahn 23 verunglückt. Die 24-Jährige war mit ihrem Opel gegen 11 Uhr in Richtung Heide unterwegs, als in Höhe der Abfahrt Albersdorf der hintere Reifen des Wagens platzte. Fahrerin musste ins Krankenhaus Die Fahrerin versuchte noch die Abfahrt zu...

