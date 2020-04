Polizeieinsatz in Glückstadt : 23-Jähriger droht mit Messer und Eisenstange

Der offenbar Betrunkene musste in die Ausnüchterungszelle.

von Delf Gravert

13. April 2020, 14:32 Uhr

Glückstadt | Als Polizisten Karfreitag gegen Mitternacht an der Schlachterstraße in Glückstadt eintrafen, wurden sie mit einer Eisenstange und einem Messers bedroht. Die Beamten war wegen einer Sachbeschädigung alarmiert worden. Beim Eintreffen hörten sie einen 23-Jährigen im Treppenhaus schreien. Als der Glückstädter die Polizisten entdeckte, zog er sich in seine Wohnung zurück, wo ihn die Beamten überwältigen konnten. Einen Alkoholtest verweigerte der offenbar Betrunkene. Er musste einige Stunden in eine Zelle verbringen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung.