Neueröffnung in Kollmar : 22 Jahre – und schon Hotelchefin

Katja Wittmaack übernimmt das Fährhaus Kollmar. Die Neueröffnung soll im Frühjahr erfolgen.

von shz.de

15. November 2018, 15:46 Uhr

Das ist so ein Tag wie aus dem Bilderbuch: Strahlender Sonnenschein. Kaum Wind. Der Blick über die Elbe geht bis zum Horizont. Dieses ganz besondere Ambiente direkt am Hafen in Kollmar sollen die Besucher 2019 auch wieder von der großen Terrasse des Fährhauses genießen können. „Im April wollen wir das Haus wieder öffnen“, sagt Katja Wittmaack. Die Elmshornerin wird das Fährhaus mit dem dazugehörigen Hotel leiten. Wittmaack ist erst 22 Jahre alt – und damit ganz bestimmt eine der jüngsten Gastro-Managerin in ganz Schleswig-Holstein.

Das Fährhaus Kollmar erwacht wieder zum Leben. Seit Dezember 2017 war es geschlossen, nachdem der Pächter seinen Vertrag nicht mehr verlängert hatte. Für 690 000 Euro war es im Internet zum Verkauf angeboten worden. Die Elmshorner Familie Wittmaack schlug zu, machte es zum Familienprojekt. „Mein Mann Rudi und ich haben eine Geldanlage gesucht. Für unsere Tochter ist das die Chance sich etwas eigenes aufzubauen“, sagt Angelika Wittmaack. Unzählige Male hatte sie mit ihrem Ehemann in den vergangenen Jahren als Gast auf der Terrasse gesessen und Karten gespielt. Jetzt gehören der Familie, die ein Ingenieursbüro in Elmshorn führt, der 1000 Quadratmeter große Gebäudekomplex und das zirka 7000 Quadratmeter große Grundstück.

„Wir glauben an dieses Haus an diesem ganz besonderen Standort“, betont Angelika Wittmaack. Zirka 300 000 Euro werden in die Sanierung und Modernisierung des Fährhauses gesteckt. Die Küche wurde kernsaniert und wird komplett neu gebaut. Die Räume werden heller und freundlicher. Ebenso die Technik und die Beleuchtung. Im Oktober haben die umfangreichen Sanierungsarbeiten begonnen.

Das Hotel mit sieben Zimmern und einer separaten Ferienwohnung wird schon Anfang Januar eröffnen. Im April folgt dann das Fährhaus – mit einem neuen Konzept. „Wir werden kein Restaurant mehr betreiben, sondern setzen unseren Schwerpunkt auf ein Café und ein Bistro“, erklärt die Chefin. „Wir haben eine eigene Konditorin und werden neben selbst gebackenen Kuchen und Torten auch Eis anbieten.“ Für Bistro und Café gibt es eigene Räumlichkeiten im Fährhaus. Auf der Terrasse wird es Selbstbedienung geben. Für Gesellschaften wie Hochzeiten und Konfirmationen steht auch in Zukunft der alte Saal zur Verfügung, der zurzeit in ein Bistro umgebaut wird. „Das Jahr 2019 sehen wir als Probelauf. Wir wollen auch hören, was unsere Gäste wollen“, sagt die 22-Jährige. Ein Restaurantbetrieb könnte in einem zweiten Schritt realisiert werden.

Ganz wichtig für die neue Chefin: Sie will durch Events und Veranstaltungen nicht nur Gäste anlocken, sondern auch Kollmar attraktiver machen. „Es könnte wieder ein Hafenfest und ein Kinderfest geben. Auch Jazzabende sind denkbar. Wir wollen Sachen ausprobieren.“

Für ihren neuen Job hat die junge Frau ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre abgebrochen. Die 22-Jährige hatte zuvor eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Erfahrungen in der Gastronomie hat sie vorzuweisen. In der Gemeinde Neuendorf hat sie lange im Landhaus Matjens gearbeitet. Ob sie ein bisschen Muffensausen vor der Aufgabe Fährhaus Kollmar hat? „Die Verantwortung ist groß. Und das kann auch ein langer und steiniger Weg werden. Aber für mich ist das eine echte Chance. Das Fährhaus Kollmar soll eine Erfolgsgeschichte werden.“