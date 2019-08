Musikprogramm auf dem WOA 2019 : 218 Bands auf acht Bühnen

Drei Tage gibt es alles von Thrash, Speed Metal bis Hard-Rock – das Sabaton-Jubiläum und den Slayer-Abschied.

von nr

01. August 2019, 09:35 Uhr

Wacken | Hoch die Tassen: Das legendäre Wacken Open Air feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag, Metalheads von überall her pilgern am ersten Augustwochenende wieder zum größten und wichtigsten Krachmusik-Festival der Welt mitten in Schleswig-Holstein. 75.000 Gäste, 218 Bands, acht Bühnen und hunderttausende Liter Bier – das wird ein Fest!

Schon am Montag wird mit der ersten großen Anreisewelle gerechnet, richtig voll wird es auf den Straßen laut Prognose dann am Dienstagnachmittag. Kein Wunder, denn die Fans wollen nichts verpassen! Mittlerweile stimmt der Wacken-Mittwoch nämlich nicht einfach nur auf das Fest ein, sondern wurde ganz offiziell zum ersten Veranstaltungstag mit einem guten Line-Up befördert. Allen voran treten die ersten der 30 Bands der „Wacken Metal Battle“ auf der nagelneuen History Stage auf.

Weiter geht’s mit Thrash und Speed Metal zum Ohrendurchpusten auf der Wasteland Stage. Mit dabei sind Bands wie die Hamburger Genre-Veteranen Torment und die englischen Death Metal-Legenden Cancer. Auf der W.E.T.-Stage machen die Schweizerinnen von Burning Witches den fulminanten Anfang. Gut möglich, dass sich Destruction-Boss Schmier unters Publikum mischt, denn er ist nicht nur Fan, sondern auch aktiver Förderer der Band. Zudem spielen klassische Rock-Acts wie Axxis, UFO, The Sweet und The Sisters of Mercy auf. Einen besonderen Höhepunkt gibt es am Abend in der zur Metal Church umbenannten Wackener Kirche: Dort steht nämlich kein Geringerer als Gitarrengott Uli John Roth am Altar. Hallelujah!

Am Donnerstag öffnen sich dann um 14 Uhr die Tore zum riesigen Infield – jedes Jahr ein besonderer Moment für die 75.000 Zuschauer. Denn damit fallen die Vorhänge auf den drei großen Hauptbühnen, die passend „Faster“, „Harder“ und „Louder“ betitelt wurden. Wie immer spielen die Wacken-Urgesteine von Skyline als erste Band, und das vollkommen verdient – immerhin sind sie seit der Festivalpremiere 1990 dabei.

Im Anschluss holt der Tag alles an Vielfalt raus, was das WOA so besonders macht: von den Hard-Rockern Krokus über die US-Thrasher Testament und die Berliner Country-Rocker von The BossHoss bis zum Schweden-Death-Doppelschlag aus Grave und Unleashed im Zelt sowie den Folk-Piraten von Mr. Hurley & die Pulveraffen auf der Wackinger-Bühne dürfte für jeden Freund von wilder Musik etwas dabei sein.

Höhepunkt wird aber sicher die Jubiläumsshow von Sabaton. Die Schweden, die ihren 20. Bandgeburtstag feiern, haben gemeinsam mit den WOA-Machern die größte und aufwendigste Sabaton-Show geplant, die es jemals gab: Am Donnerstag spielen sie bei der „Night to Remember“ auf beiden (!) Hauptbühnen. Gleichzeitig.

Musik ist nicht alles? Darüber lässt sich sicher streiten, aber das Wacken Open Air bietet in diesem Jahr wieder einiges an nicht-musikalischem Rahmenprogramm. Hier ein paar Beispiele: Die Spoken-Word-Beiträge des verbalen Maschinengewehrs und ehemaligen Black-Flag-Frontmanns Henry Rollins, das beliebte Metal Yoga mit der bezaubernden Saskia Thode, Ritterkämpfe im Wackinger Village und Maschines mittlerweile schon kultige Late-Night-Show. Außerdem gibt es in diesem Jahr ein eigenes Full Metal Gaming Village für alle Heavy-Zocker.

Das Wesentliche bleibt aber die Musik. So hält der Freitag mehrere Knaller für die Metalheads bereit: Er wird der Tag der „Einzigartigkeit“: Los geht’s mit der einzigen Festivalshow des Jahres für Body Count. Ice-T und seine Band kommen extra für das WOA über den Atlantik und werden erstmalig den „Holy Ground“ betreten. Danach spielen Demons & Wizards, die Band von Hansi Kürsch (Blind Guardian) und Jon Schaffer (Iced Earth), auf die viele Fans von epischem Heavy Metal seit Jahren warten. In Wacken werden sie ihren einzigen deutschen Festivalauftritt bestreiten. Das Gleiche gilt für die dänischen Rock’n’Roller D-A-D, die ebenfalls einen exklusiven Gig abliefern werden – und eine besondere Show versprochen haben.

Der traurige und gleichzeitig mächtige Höhepunkt des Festivals wird ebenfalls am Freitag passieren: Die großen, die einzigartigen Slayer verabschieden sich für immer von ihren deutschen Anhängern. Sie spielen ihre letzte deutsche Festival-Show, bevor Tom Araya, Kerry King, Gary Holt und Paul Bostaph die Instrumente Ende November – zumindest als Slayer – für immer an den Nagel hängen werden. Ein herber Verlust für die Metal-Welt, den die Metalheads in Wacken gebührend zu feiern wissen werden.

Zum Glück gibt es am Sonnabend noch einmal hochkarätige Hilfe beim Tränen trocknen, etwa von den Walisern Bullet For My Valentine, den deutschen Chartstürmern Powerwolf und den hart riffenden Australiern Parkway Drive, so dass die Krachmusik-Anhänger noch mal alles an Emotion rauslassen können, was ihr schwarzes Herzchen in sich trägt. Biff Byford und seine Mannen von den unkaputtbaren Saxon werden zur Nacht den vertrauten Mantel des Old School Heavy Metal über den Fans ausbreiten, bevor Rage die rund 75.000 Besucher schließlich mit Hilfe des Lingua Mortis Orchesters auf die Luftmatratzen und damit in ein Jahr voller Erwartungen bis zum nächsten WOA entlassen. Wir sehen uns auf dem Acker – Rain or Shine!