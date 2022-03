Unfall in Glückstadt : Unachtsam beim Abbiegen – 2000 Euro Schaden

Im Einmündungsbereich Am Kommandantengraben / Dithmarschenstraße hat eine 61-Jährige die Vorfahrt missachtet.

Glückstadt | Eine Vorfahrtsmissachtung ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (8. März) kurz vor 7.30 Uhr im Einmündungsbereich Am Kommandantengraben / Dithmarschenstraße ereignet hat. Nach Polizeiangaben wollte eine 61-jährige Glückstädterin mit ihrem Pkw aus der Dithmarschenstraße kommend nach links in den Kommandantengraben abbiegen. Dab...

