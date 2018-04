Busschule in Wilster : 20 Sekunden für Lebensrettung

Der Busfahrer sagt, wo es lang geht - und gibt Kindern in Wilster Tipps für das richtige Verhalten bei der Schülerbeförderung.

04. April 2018

Einen spannenden Vormittag erlebten die Erst- und Viertklässler der Wolfgang-Ratke-Schule – die „Busschule“ war zu Besuch. Die Schüler lernten, wie man sich am und im Bus verhält. Seit 1997 reist die Busschule quer durch das Land und besucht auf Anforderung die Schulen. Laut Statistik eine Erfolgsgeschichte, die im nächsten Jahr mit einer neuen Aufteilung weiter gehen soll.

Das Projekt läuft unter Regie der Deutschen Bahn Regio-Bus Nord und soll für den Kreis Steinburg eigene Mitarbeiter erhalten. „Zurzeit werden die neuen Kollegen eingearbeitet und geschult“, sagt Busfahrer Joachim Dücker. In der Wilsteraner Grundschule sind Dücker und sein Kollege Lutz Martens bereits Stammgäste. „Das Konzept wurde für Dithmarscher Schulen konzipiert und dann im Kreis Steinburg übernommen, mittlerweile sind wir in ganz Schleswig-Holstein aktiv und viele andere Bundesländer haben das Konzept übernommen“, erzählt Joachim Dücker. Die Klassen werden in Theorie und Praxis geschult. Lutz Martens bespricht mit den Schülern im Klassenraum den Umgang im Bus und zeigt einen Lehrfilm. Joachim Dücker setzt den praktischen Teil um und erklärt zu Beginn die Unterschiede zwischen Schulbus und Schülerbeförderung in einem Linienbus. Der Schulbus darf Schüler, oft mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, von der Haustür abholen. Die normale Schülerbeförderung erfolgt von Haltestelle zu Haltestelle.

Bei den Erläuterungen vom Warten an der Haltestelle, übers Einsteigen bis hin zum Verhalten im Bus lässt Joachim Dücker nichts aus. Wie sieht eine Fahrkarte aus, für welche Bereiche gilt sie und gehören Taschen auf den Sitz – die Informationsflut nimmt kein Ende. Die Schüler der 4a arbeiten konzentriert mit und staunen über die stabilen Scheiben und Türen. Busfahrer Dücker weiß, worauf es ankommt. Anschaulich schlägt er mit Wucht die Faust gegen das Fenster, um dann die Verwendung von Nothammer, Notausstieg und Tür zu erklären. „Viele Busse sind bereits mit Kameras ausgestattet, um auch das Geschehen im hinteren Busteil im Blick zu haben.“

Dann geht es auf einer kurzen Tour zum ZOB Wilster und wieder zurück zur Haltestelle am Schulzentrum. Auf dem Weg dorthin, im Schritttempo von etwa sieben Stundenkilometern, erfolgt eine Vollbremsung mit Ansage. Auch wenn alle Schüler informiert sind – der Schreck sitzt bei einigen tief. Bevor es zurück in den regulären Unterricht geht, gibt es noch eine kleine Demonstration. Joachim Dücker zeigt den Knopf, der im Notfall die hintere Tür öffnet. Ein Schüler soll drücken, 20 Sekunden hat er Zeit, sein Leben zu retten. Der Schüler schafft es nicht, die Anspannung war zu hoch und der Fingerdruck zu gering. Das werden sich aber alle merken und im Ernstfall (hoffentlich) richtig reagieren.