Kunstmarkt feiert Geburtstag : 20 Jahre Kunsthandwerk in Brokstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: Reuter 1 von 1

von Frauke Reuter

erstellt am 09.Nov.2017 | 12:25 Uhr

Der Brokstedter Kunsthandwerksmarkt präsentiert sich am Sonntag, 12. November, zum 20. Mal im Bürgerhaus der Gemeinde. Kreative Künstler erwarten die Besucher mit einem umfassenden Sortiment aus allen Bereichen des Kunsthandwerks – darunter finden sich Holz, Keramik, Seife, Taschen, Hüte, Karten, Schmuck, Strickarbeiten und vieles mehr. Anlässlich der 20. Auflage gibt es neben vielen Einkaufsgutscheinen auch eine Übernachtung im „Taba Hotel“ zu gewinnen.

15 Jahre, von 1997 bis 2011, organisierte Hildegard Johanna Seeger den Markt. Nach einer einjährigen Pause führte die heutige Organisatorin Monika Schwannecke den Kunsthandwerksmarkt im gleichen Stil weiter. Für die 20. Ausstellung hat sich die Organisatorin etwas ganz Besonderes für die Besucher ausgedacht. Zum einen findet auch in diesem Jahr die kostenfreie stündliche Verlosung von Einkaufsgutscheinen statt. Darüber hinaus werden zu jeder halben Stunde weitere Preise verlost. Höhepunkt ist um 17 Uhr die Ziehung des Hauptgewinns: eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Teilnahme am Sonntags-Brunch im neu eröffneten Taba Hotel in Kellinghusen. Dafür kann jeder Besucher einen Zettel mit Namen und Telefonnummer in eine Losbox werfen. Der Gewinner wird nach der Ziehung sofort telefonisch benachrichtigt.

Für das leibliche Wohl sorgen traditionell die Mitglieder des Landfrauenvereins Sarlhusen und Umgebung mit ihrem leckeren „Bühnencafe“ sowie das Team vom Bürgerhaus. Die Ausstellung ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet – und der Eintritt ist für die Besucher frei. Kostenlose Parkplätze gibt es rund um das Bürgerhaus und beim örtlichen Edeka Markt.

Info: Wer 2018 als Aussteller teilnehmen möchte, kann sich auf dem Markt oder bei Monika Schwannecke unter 04324/1221 anmelden.