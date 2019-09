Städtepartnerschaft zwischen Wilster und Neuteich : 20 Jahre freundschaftlich verbunden

Städtepartnerschaft wird gefeiert: Wilster erwartet Delegation aus Nowy Staw.

12. September 2019, 17:08 Uhr

Wilster/Nowy Staw | In der nächsten Woche erhält die Stadt Wilster Besuch aus ihrer Partnerstadt. Vom 19. bis 21. September werden 50 Einwohner von Nowy Staw in Wilster zu Gast sein, um gemeinsam mit Vertretern der Stadt und der Vereine den 20. Partnerschaftsgeburtstag zu feiern. Darauf weist der Vorsitzende des Fördervereins der Partnerschaft, Helmut Jacobs in einer Pressemitteilung hin.

Neuteich bei Danzig

Die Stadt Nowy Staw hieß bis 1947 Neuteich. Sie gehörte bis 1939 zum Freistaat Danzig und liegt im Marienburger Werder, dem Mündungsgebiet von Weichsel und Nogat – 45 Kilometer südöstlich von Danzig und 12 Kilometer nördlich von Marienburg.

„Es ist eine ähnliche Landschaft wie die Wilstermarsch“, beschreibt Jacobs. Das hätten auch Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt.

Sie hatten Wilster als Treffpunkt für ehemalige Neuteicher auserkoren. „1953 hat die Stadt Wilster zum Neuteicher Heimatbund ein Patenschaftsverhältnis übernommen.“

Traum erfüllt

Die Kommunalpolitiker der Stadt Wilster hätten seit Jahrzehnten von einer Städtepartnerschaft geträumt. Zu einigen Einwohnern von Nowy Staw hatte die Stadt seit 1986 Kontakt.

„Diese wurden in den darauf folgenden zehn Jahren jeweils zu Weihnachten von der Stadt mit Lebensmittelgeschenken bedacht.“

Über Klaus Dirschauer, dem Geschäftsführer des Neuteicher Heimatbundes, habe es Kontakte zur Verwaltungsspitze der Stadt gegeben.

Wilster unterstützte Nowy Staw finanziell bei der Renovierung einiger Zimmer im Internat der dortigen Landwirtschaftsschule. Aus Nowy Staw kamen Signale, dass man gern mit Wilster eine Partnerschaft eingehen würde.

Einstimmiger Beschluss

Im Juli 1998 fasste die Wilsteraner Ratsversammlung einstimmig den entsprechenden Beschluss, und im Juni 1999 kam es dann in Nowy Staw zur Unterschrift der Partnerschaftsurkunden.

Da aber beiderseits die kommunale Finanzlage nicht rosig war, wurde im Februar 1999 der Förderverein gegründet, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das Stadtsäckel zu entlasten.

Zitat: Ein Glücksfall für die Belebung der Städtepartnerschaft ist der Wilsteraner Pensionär Gustav Hintz. Helmut Jacobs, Fördervereinsvorsitzender

Hintz ist in Polen aufgewachsen und beherrscht die Landessprache perfekt. „Bei jeder Gelegenheit steht er als Dolmetscher bereit.“

Und Helmut Jacobs betont: „Seine Übersetzungsfähigkeit sowie sein unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz für die Stadt, den Förderverein und die Städtepartnerschaft haben den studierten Musiker zu dem wichtigsten Brückenbauer zwischen beiden Städten werden lassen.“

Gustav Hintz sei in Nowy Staw geradezu berühmt.

„Er hat auch viele musikalische Veranstaltungen mit seiner Swingband und seinem Bläserensemble zugunsten der Belebung der Städtepartnerschaft durchgeführt.“ Seit 2003 gebe es nun bereits die Schülerbegegnungen zwischen der Gemeinschaftsschule Wilster und dem dortigen Gymnasium (vergleichbar mit der Gemeinschaftsschule).

Feier mit geladenen Gästen

Die Städtepartnerschaft soll am 20. September mit geladenen Gästen im Bauernstübchen gefeiert werden. Das Blasorchester aus Nowy Staw wird für Musik sorgen.

Die Wilsteraner haben Gelegenheit, das Blasorchester am 21. September auf dem Gelände der Firma Langfeldt zu hören.

Matthias Häußler wird einen Bierstand aufbauen, und das Blasorchester wird ab 16 Uhr auftreten, bevor die polnischen Gäste die Heimreise antreten, kündigt Helmut Jacobs an.