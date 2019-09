Freikirche in Itzehoe : 20 Jahre Christuszentrum in der Dorfstraße

Gemeinde feiert in kleinem Rahmen, aber mit Überraschungen.

von Andreas Olbertz

19. September 2019, 12:04 Uhr

Itzehoe | Es ist ein markantes Gebäude an der Dorfstraße, Ecke Brückenstraße: Das Christuszentrum der evangelisch, freikirchlichen Gemeinde. Und es wird 20 Jahre alt. Das wird am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr mit einem besonderen Gottesdienst gefeiert. „Es soll nicht das Super-Riesen-Event werden“, kündigt Sonja Hinrichs von der Gemeindeleitung an: „Aber schon ein Gottesdienst mit jeder Menge Überraschungen. Anschließend wird zum großen Grillfest eingeladen.“ Die ganz große Feier soll es erst in drei Jahren geben, wenn die Gemeinde 125 Jahre alt wird.

Die freikirchliche Gemeinde wächst kontinuierlich. Deswegen kam 1989 eine Diskussion auf, ob die Räume am Feldschmiedekamp noch ausreichend seien. 1994 kaufte die Gemeinde die sogenannte Rusch-Villa an der Dorfstraße. Drei Jahre später wurde mit dem großen Um- und Anbau begonnen. Im September 1999 wurde die Einweihung gefeiert. Drei Millionen Mark und jede Menge Eigenleistung haben die Freikirchler investiert.

Entstanden ist ein vielfarbiger, aber nicht bunter Bau, formenreich, aber nicht verspielt – wie es in den Unterlagen beschrieben wird. „Wir sind eine vielfältige Gemeinde. Hier ist alles offen – und das spiegelt sich in der großen Fensterfront wider“, erklärt Hinrichs.

140 Mitglieder hatte die Gemeinde seinerzeit, heute sind es 240. „Damals hieß es noch: ,Ihr seid doch verrückt, dass ihr so groß baut’“, blickt Sonja Hinrichs zurück. Auch wenn sich das Platzangebot von 300 auf 970 Quadratmeter vergrößerte, werde inzwischen eher andersrum argumentiert: Warum habt ihr nicht gleich größer gebaut?

Die Antwort auf diese Frage kennt Dieter Andres, zuständig für das Archiv. Das Christus Zentrum sei bewusst nur für 199 Menschen konzipiert worden. Ein größerer Bau hätte höhere Auflagen wie beispielsweise mehr sanitäre Anlagen zur Folge gehabt. „Im Normalfall reicht’s noch“, erklärt Andres.