Einsatz in Sarlhusen : 20-Jähriger schläft betrunken am Steuer ein

Er war auf dem Weg von einer Party nach Hause, da wurde er müde und ist am Steuer eingeschlafen – mit 1,65 Promille.

von Sönke Rother

14. September 2020, 13:34 Uhr

Sarlhusen | Die Polizei erhielt Sonntagnacht um 0.46 Uhr den Hinweis auf einen parkenden Pkw mit laufendem Motor. Als die Beamten das Fahrzeug in der Straße Hörn in Sarlhusen aufsuchten, fanden sie eine schlafende Person. Der 20-Jährige aus Emkendorf war volltrunken. Nachdem er geweckt wurde, gab er an, dass er auf dem Rückweg von einer Party sei. In Sarlhusen habe ihn die Müdigkeit gepackt. Da die Polizisten Atemalkohol feststellten, musste er pusten: 1,65 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.