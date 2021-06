SEK-Einsatz in Brunsbüttel : 20-Jähriger schießt auf Bruder und flieht

Vorher soll es zwischen den beiden zum Streit gekommen sein. Die anschließende Fahndung verlief negativ.

Brunsbüttel | Am Dienstagnachmittag (22. Juni) sind in der Annastraße in Brunsbüttel Schüsse gefallen. Ein 20-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem ein Jahr älteren Bruder in Streit geraten und hat abgedrückt. Nach Angaben der Polizei sei der Ältere aber nicht verletzt worden. Der Täter floh nach Aussage seines Bruders in ein Haus in der Festgestraße. SEK-Eins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.