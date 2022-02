Unfall in Glückstadt : 20-Jähriger fährt betrunken mit Rad gegen geparktes Auto

Nach Polizeiangaben war der Radler mit 1,6 Promille absolut fahruntüchtig.

Glückstadt | Ein 20-jähriger Glückstädter ist am späten Sonnabendabend (5. Februar) als Radfahrer in der Itzehoer Straße gegen ein geparktes Auto gefahren. Das teilte die Polizei mit. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich First Responder der Feuerwehr Glückstadt um den Leichtverletzten. Der junge Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert...

