Zusammenstoß bei Brunsbüttel : 20-Jährige bei Unfall auf der B5 schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver kollidierte eine junge Autofahrerin mit dem Wagen eines 69-Jährigen.

Brunsbüttel | Am frühen Mittwochmorgen (14. Juli) kam es gegen 7.40 Uhr auf der Bundesstraße 5 in Höhe Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Brunsbüttel und ein 69-jähriger Fahrer eines Kia aus dem niedersächsischen Loxstedt-Düring setzten gleichzeitig zu einem Überholvorgang an, um einen v...

