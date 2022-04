2. Basketball-Bundesliga ProA : Vorletztes Heimspiel der Itzehoe Eagles gegen Schwenningen

Der Abstieg steht für die Eagles längst fest. Trotzdem wollen sie sich auch in den beiden ausstehenden Heimspielen noch voll reinhängen - schließlich geht es um den eigenen Stolz.

Itzehoe / Brokdorf | Zwei Heimspiele noch binnen 48 Stunden – dann ist für die Itzehoe Eagles die Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga beendet. Zum Auftakt gibt es am Donnerstag um 19.30 Uhr in Brokdorf am Klarsicht-Spieltag die Partie gegen die wiha Panthers Schwenningen, Sonnabend um 19.30 Uhr kommt am Pano-Spieltag Rasta Vechta. Elzie-Team hat Revanchegelüste D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.