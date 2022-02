2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles gegen Wiha Panthers Schwenningen abgesagt

Mehrere Corona-Fälle im Adler-Team machen Austragung der Partie in Brokdorf am Sonnabend unmöglich

Itzehoe | Lange sind sie verschont geblieben, doch nun hat auch die Basketballer der Itzehoe Eagles das Corona Virus erwischt. Schon vor der Auswärtspartie in der 2. Liga ProA in Nürnberg am Mittwoch gab es einen positiven Fall bei den Adlern. Nur Spitze des Eisbergs? Nun kamen zwei weitere hinzu und da das Team nicht nur zusammen im Zug gereist ist, sondern na...

