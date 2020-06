Wohnungsbau in Itzehoe : 19 neue Wohnungen: Wankendorfer baut für Senioren

Die Fertigstellung des Neubaus an der Wilhelm-Biel-Straße ist für Ende 2020 geplant.

Itzehoe | Seniorengerechter Wohnraum fehlt in der Stadt. Nicht mehr lange, dann gibt es zumindest 19 neue Wohnungen: Das Bauvorhaben der Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein an der Wilhelm-Biel-Straße kommt gut voran. Wenn nichts Unerwartetes passiere, solle der Neubau zum Jahresende fertig sein, sagt Wankendorfer-Vorstand Ulrik Schlenz. Das Unternehmen investiert rund vier Millionen Euro.

„Interesse ist bereits heute vorhanden.“ - Wankendorfer-Vorstand Ulrik Schlenz

Seit vielen Jahren pflege die Wankendorfer in Itzehoe eine enge Partnerschaft mit der Stadt und dem Klinikum Itzehoe, so Schlenz. Als „ganz besonderes Projekt“ würden nun die modernen Wohnungen mit unmittelbare Anbindung an das Seniorenzentrum Olendeel errichtet. Das Ziel: Die Menschen sollten auch im Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben und das Serviceangebot im Olendeel nutzen können. In den kommenden Wochen werde mit der Vermarktung der Wohnungen begonnen, sagt Schlenz. „Interesse ist bereits heute vorhanden.“

Aktuell bewirtschaftet die Wankendorfer in Itzehoe rund 1300 Wohnungen, hinzu kommen rund 400 städtische und fast 700 Wohnungen von Dritten. Insgesamt betreut das Unternehmen landesweit in 33 Kommunen mehr als 19.000 Einheiten. Das Geschäftsjahr 2019 endete mit einem Überschuss von mehr als zwei Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von rund 400 Millionen Euro.

In einem Umfang wie lange nicht mehr wurde laut einer Mitteilung in Modernisierung und Neubau investiert: 16,5 Millionen Euro. Dieser Linie will die Wankendorfer treu bleiben, verstärkt sollten dabei auch ganze Quartiere in den Fokus rücken, sagt Thorsten Gleitz, der seit April neben Schlenz und Bernd Hentschel im Vorstand sitzt. Der Wohnungsbestand soll bis zum Jahr 2035 konstant bleiben, jedoch in Bereichen wie Klimaschutz und Barrierefreiheit nachhaltiger ausgerichtet sein.

In Itzehoe wurden laut Schlenz in den vergangenen Jahren 273 Wohnungen für insgesamt 21,3 Millionen Euro modernisiert. Fortsetzung folgt: „Itzehoe ist einer der Kernstandorte für die Wankendorfer, in dem die Genossenschaft auch in Zukunft investieren wird.“