Alarmübung in Wilster : 19 Minuten in brennender Schule

von Volker Mehmel

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:11 Uhr

Genau deshalb macht nach Einschätzung aller Akteure eine solche Alarmübung Sinn: Wegen eines überraschenden Feueralarms hatten gestern sämtliche Schüler der Gemeinschaftsschule Wilster in Windeseile das Schulgebäude geräumt. Wehrführer Ralf Theede stoppte erfreuliche zwei Minuten und 45 Sekunden. Fünf Minuten später wären im Ernstfall auch die freiwilligen Helfer zur Stelle gewesen. Der Haken: Die Klasse 9g harrte noch lange in ihrem Klassenraum im Dachgeschoss aus. Erst nach 19 Minuten wurde bemerkt, dass die Schüler samt ihren Lehrkräften das Gebäude noch gar nicht verlassen hatten.

Für Schulleiterin Marlis Krumm-Voeltz war das Übungsszenario bis zuletzt geheime Kommandosache. Nur Hausmeister Oliver Haack, Brandschutzbeauftragter Michael Eggert sowie Eva Adebahr und Kerstin Isbrecht aus dem Sekretariat wussten Bescheid. Zur Verstärkung hatte man die ehemalige Schulsekretärin Magdalene Martens aktiviert. Sie sammelte unter einem Vorwand die neuen Schüler aus der Daz-Klasse ein. Den – oft durch die Erlebnisse in ihrer Heimat traumatisierten – Kindern wurde im nahen Jugendzentrum per Dolmetscher erläutert, was es mit dem Alarm auf sich hatte.

Während die Schulkinder nach der 10-Uhr-Pause wieder ihre Klassenräume bezogen hatten, räucherte die Feuerwehr den großen Flur mit Disco-Nebel ein. „Die Rauchmelder können das unterscheiden“, kommentierte Ralf Theede den Umstand, dass es auffallend lange dauerte, bis tatsächlich der Alarm schrillte. Die direkte Verbindung zur Einsatzleitstelle in Elmshorn hatte man vorsorglich für die Dauer der Übung gekappt. So konnten auch aufmerksame Beobachter aus dem angrenzenden Hallenbad schnell beruhigt werden. Sie hatten Rauch über dem Schuldach bemerkt und gleich Alarm geschlagen.

Ausgesprochen diszipliniert machte sich eine Klasse nach der anderen unter Führung ihrer jeweiligen Lehrer auf den Weg zu den vorgegebenen Wartezonen im Freien. Ein aufmerksamer Wehrführer registrierte dabei aber auch, dass einige Klassen mitten durch den Nebel marschierten. „Bei einem echten Feuer gibt es mehr als 90 Prozent der Toten durch Rauchgasvergiftung“, betonte Theede die Gefahren. Bei Rauch vor der Klassentür hätte man diese sofort wieder schließen und im Klassenraum auf Hilfe warten müssen.

Derweil hatten die jeweiligen Lehrer ihre Schützlinge durchgezählt und die Zahlen an die Meldestellen weitergegeben. „Wenn wir erst das Gebäude nach einzelnen Personen absuchen müssten, hätten wir keine Chance“, unterstreicht Ralf Theede die Bedeutung korrekter Buchführung. Nur die Klasse 9g harrte noch immer im Dachgeschoss aus. Im Ernstfall wäre aber auch für sie wohl rechtzeitig Hilfe gekommen. „Die hätten sich an den Fenstern bemerkbar gemacht“, so Theede.