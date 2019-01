Berufsbildungszentrum Heide : 19 Millionen für die Ausbildung

Freiräume für die Bildung entstehen ab sofort in Heide: Für 19 Millionen Euro wird dort ein neues Berufsbildungszentrum gebaut.

15. Januar 2019, 15:24 Uhr

Das nächste Bauprojekt in Heide entsteht: Mit einem Investitionsvolumen von fast 19 Millionen Euro errichtet der Kreis das neue Hauptgebäude seines Berufsbildungszentrums (BBZ).

Landrat Stefan Mohrdieck spricht von einem „schönen Tag für Dithmarschen“ als er mit Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs, Verwaltungsdirektor Christian Rüsen, BBZ-Schulleiter Peter Kruse und Architekt Nils Dethlefs den symbolischen ersten Spatenstich setzt. Auf einer Grundfläche von 7000 Quadratmetern soll an der Rungholtstraße ein vielseitig nutzbarer Komplex wachsen. Als Generalplaner ist das Architektenbüro PPP aus Lübeck beauftragt worden.

Bereits 2015 gab der Kreistag grünes Licht für das „Optimierungskonzept Berufsbildungszentrum Dithmarschen 2020“. Dieses schloss auch den Um- und Ausbau des Standorts Meldorf ein. Mit beiden Vorhaben bewegt der Kreis als Schulträger insgesamt rund 41,2 Millionen Euro. „Das ist die richtige Entscheidung“, lobt Mohrdieck. „Man darf nicht nur über den Fachkräftemangel klagen, sondern muss auch etwas dagegen tun. Wir schaffen moderne Unterrichtsbedingungen für Schüler und Lehrer und stärken so unseren Bildungsstandort.“

Der Neubau im Stadtteil Butendiek ersetzt das in der Nachbarschaft gelegene 75 Jahre alte Hauptgebäude, das nicht mehr den Standards entspricht. Er umfasst flexibel nutzbare Unterrichts- und Klausurräume, Labore, ein Selbstlernzentrum, Aufenthalts- und Vorbereitungsbereiche für Pädagogen, die Verwaltung sowie ein Bistro. Das über vier Stockwerke reichende Atrium bildet das Zentrum. Dieser Veranstaltungsort bietet eine Freitreppe, Bühne und Platz für rund 500 Menschen. Statt langer Flure sind Freiflächen mit Sitzgruppen vorgesehen, die die Aufenthaltsqualität steigern sollen.

Peter Kruse wird die für Sommer 2021 geplante Inbetriebnahme nicht mehr als Schulleiter erleben. Der Studiendirektor geht Ende des Monats in den Ruhestand. Ungeachtet dessen engagierte er sich in der Planungsgruppe: „Dieser Bau ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“ Weiter sagt Kruse: „Die offene Architektur vereint Funktionalität mit einer attraktiven Lernatmosphäre. So können moderne Lernkonzeptionen umgesetzt werden. Er öffnet Freiräume für die Bildung, die immer mehr im Zeichen der Digitalisierung stehen wird.“