Polizei Itzehoe : 19-Jähriger unter Drogen am Steuer

Seine Augen waren gerötet und glasig.

27. August 2018, 12:48 Uhr

In dem Ford roch es nach Cannabis. Die Augen des Fahrers waren gerötet und glasig. Bei einer Kontrolle am Sonntag um 23.30 Uhr in der Adenauerallee wurde der 19-jährige Itzehoer erwischt.

Im Auto entdeckten die Polizisten laut Mitteilung „cannabisähnliches Kraut und Zubehör“. Auch das Zuhause des Itzehoers wurde durchsucht. Drogen wurden nicht gefunden, aber ein Smartphone wurde als Beweismittel mitgenommen. Jetzt muss sich der Mann wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.