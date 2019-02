Unfall in Bahrenfleth : 19-Jähriger fährt gegen Baum

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Autofahrer bei einem Unfall in Bahrenfleth.

von Florian Sprenger

13. Februar 2019, 16:21 Uhr

Ein 19- Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Bahrenfleth mit seinem Ford Focus gegen einen Straßenbaum geprallt. Der Mann hatte laut Polizeiangaben die Kontrolle über den Wagen verloren, als er auf der Brokreihe Richtung Kremperheide unterwegs war. Er wurde leicht verletzt in die Klinik eingeliefert.

