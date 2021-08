Schrecklicher Unfall in Elpersbüttel : 19-Jähriger überfährt Kumpel mit Auto – Schwere Kopfverletzungen

Der 15-Jährige war auf der Motorhaube des Freundes mitgefahren und dann abgerutscht. Er erlitt schwere Verletzungen.

Elpersbüttel | Jugendlicher Leichtsinn führte am Montagnachmittag bei Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Jugendlicher wurde dabei von einem Auto überfahren. Ein 19-Jähriger aus Bargenstedt hatte seinen Kumpel nach ersten Angaben in der Straße Zwischen den Deichen gegen 17.45 Uhr etwa 30 Meter auf der Motorhaube eines VW Up tra...

