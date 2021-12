In Dägeling : 19-Jähriger sorgt für Unfall nahe der A23 – zwei Verletzte

Der Honda-Fahrer soll nach Polizeiangaben wohl zu spät erkannt haben, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug in eine Tankstelleneinfahrt einbiegen wollte.

Dägeling | Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (27. Dezember) in Dägeling sind zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein 28-Jähriger mit seinem VW Polo gegen 15.30 Uhr von der Itzehoer Straße aus in Richtung der A23-Anschlussstelle Itzehoe-Süd in eine Tankstellenauffahrt einbiegen, als ein von hinten kommender 19-Jähri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.