Unfall in Itzehoe : 19-Jähriger kracht mit Auto erst in Lkw-Heck und dann gegen einen Laternenpfahl

Ein Rettungswagen brachte den Mann mit leichten Verletzungen ins Itzehoer Klinikum. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Itzehoe | Ein 19-jähriger Wilsteraner ist am Dienstag in Itzehoe erst gegen einen Lkw und danach gegen eine Laterne geprallt. Der junge Mann war mit seinem Mercedes gegen 0.30 Uhr auf der Gruner Straße in Richtung der Lindenstraße unterwegs, als ein vorausfahrender Lkw aufgrund der roten Ampel verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies sah der Fahrer offenbar zu...

