Fünf Schulen am Start : 19.402 Teilnehmer

Avatar_shz von Ludger Hinz

24. November 2019, 15:01 Uhr

Bei der langen Mathenacht machten in diesem Jahr insgesamt 19.402 Teilnehmer in 6419 Gruppen aus deutschlandweit 383 Schulen mit. Aus dem Kreis Steinburg waren das neben der AVS (51 Gruppen/153 Teilnehmer), dem Sophie-Scholl-Gymnasium (45/144) und der Kaiser-Karl-Schule (19/41) aus Itzehoe auch das Detlefsengymnasium in Glückstadt (97/252) und die Gemeinschaftsschule Wilster (1/4). 1929 Gruppen lösten die Aufgaben in Runde 1, 2962 in Runde 2 und 1528 in Runde 3. Infos und Ergebnisse unter www.mathenacht.de