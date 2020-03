Vorfahrt genommen : 18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Itzehoe leicht verletzt

Eine 86-jährige Seniorin erfasste den jungen Biker an der Kreuzung Langer Peter und Adolf-Rohde-Straße mit ihrem Opel.

02. März 2020, 12:42 Uhr

Itzehoe | Die Ampel war ausgeschaltet, eine 86-Jährige wollte die Kreuzung Langer Peter/Grunerstraße/ Adolf-Rohde-Straße in Richtung Timm-Kröger-Straße überqueren. Dabei übersah sie am Sonnabend um 16.08 Uhr die Vorfahrt eines 18-jährigen Zweiradfahrers aus Lohbarbek, der auf der Grunerstraße stadtauswärts in Richtung Langer Peter unterwegs war. Die Suzuki und der Opel der Seniorin kollidierten, dabei erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Die Verursacherin blieb unverletzt.

Für beide Fahrzeuge musste ein Abschleppunternehmen tätig werden, der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei 2.400 Euro.