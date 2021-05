Bahrenfleth : 18-jähriger Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und wird schwer verletzt

In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und prallte mit einem PKW zusammen.

Bahrenfleth | In Bahrenfleth ist am Mittwochnachmittag (19. Mai) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit seiner Maschine gegen 12.50 Uhr in Klein Bahrenfleth in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seine Yamaha verlor und in den Gegenverkehr geriet. PKW und Motorrad prallen gegeneinand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.