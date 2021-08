Musik in Glückstadt : 1700 Jahre jüdisches Leben: Konzert mit „Mandos Kaatz“

Das Duo „Mandos Kaatz“ ist am Sonnabend, 28. August, zu Gast im Garten des Detlefsen-Museums.

Glückstadt | Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland findet im Garten des Detlefsen-Museums in Glückstadt ein außergewöhnliches Konzert statt. Am Sonnabend, 28. August, 16.30 Uhr präsentiert das Duo „Mandos Kaatz“ in ihrem Programm „Emigratsie“ Lieder über Armut, Abschied und Emigration. Inge Mandos (Gesang) und Klemens Kaatz (K...

