Landtagswahl : Das sind die Kandidaten in den beiden Steinburger Wahlkreisen

In den beiden Steinburger Wahlkreisen treten insgesamt 17 Bewerber an – vier Frauen und 13 Männer.

Itzehoe | In den beiden Steinburger Wahlkreisen 19 (Mittelholstein) und 20 (Steinburg-Ost) bewerben sich insgesamt 17 Kandidaten aus neun Parteien um einen Sitz im schleswig-holsteinischen Landtag. Der Kreiswahlausschuss hat bei seiner Sitzung am Freitagmorgen (18. März) einstimmig alle Bewerber für die Wahl am 8. Mai zugelassen. Zwei Wahlkreise in Steinburg...

