Investitionsoffensive angekündigt : 160 Millionen Euro für Marschenbahn

Die Deutsche Bahn verspricht die Sanierung der Strecke von Hamburg nach Sylt bis zum Jahr 2022.

von shz.de

21. Februar 2019, 13:09 Uhr

Verspätungen und Zugausfälle auf der Marschbahn erreichten im vergangenen Jahr neue Rekorde. Der Verdruss bei Pendlern und Touristen war massiv. Wegen der Dauerprobleme hat die Deutsche Bahn AG eine Investitionsoffensive für die Strecke angekündigt. „Wir haben kein Interesse, die Infrastruktur verrotten zu lassen und nehmen viel Geld in die Hand“, kündigte Michael Körber von der DB Netz AG während des Verkehrsforums Westküste in Heide an. Die ersten Arbeiten sollen Ende März beginnen.

„Baustelle Bahn“ titelten die Projektgesellschaft Norderelbe und die Regionale Kooperation Westküste ihre Veranstaltung im Audimax der Fachhochschule, wo sich Vertreter aus Wirtschaft und Kommunalpolitik ein aktuelles Bild zum Thema Schienenverkehr machen wollten. Vor allem ging es ihnen um die Frage, wie die Erreichbarkeit der Region während der Bauphasen angesichts bereits vorhandener Schwierigkeiten gewährleistet sei.

„Wir werden die Baumaßnahmen auf der Marschenbahn und der Sylt-Strecke möglichst verträglich durchführen“, betonte Körber, „und auf einigen Abschnitten auch ab den späten Abendstunden und nachts arbeiten, aber Beeinträchtigungen werden sich nicht vermeiden lassen.“ Seiner Darstellung zufolge solle es nirgendwo Totalsperrungen geben.

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden Probleme will die Deutsche Bahn 160 Millionen Euro in die Modernisierung der Marschbahn investieren. „Unser Ziel ist, einen stabilen Zugverkehr für Inselbewohner, Pendler und Touristen hinzubekommen“, sagte der Leiter Vertrieb und Fahrplan für den Regionalbereich Nord bei der Vorstellung der Sanierungspläne. Bis 2022 wolle das Unternehmen für 140 Millionen Euro rund 200 Kilometer Gleise und mehr als 30 Weichen auf der Strecke Hamburg-Sylt erneuern lassen. Weitere 20 Millionen Euro investiert die Bahn in Kreuzungsbereiche, Signaltechnik und Brücken. Insgesamt acht Bahnübergänge werden modernisiert. Zudem soll das elektronische Stellwerk Westerland bis 2025 für 41 Millionen Euro ausgebaut werden.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz begrüßte die Pläne als „gutes Signal“, ging zuvor mit der Deutschen Bahn dennoch hart ins Gericht. Sie habe die Schieneninfrastruktur 20 Jahre lang vernachlässigt und ihr Netz verschludern lassen. Deutliche Kritik übte der FDP-Politiker an der Konzern-Struktur: „Das ist ein System der kollektiven Unveranwortlichkeit. Da ist niemand für etwas zuständig.“ Buchholz verteidigte die von ihm mehrfach verhängten Strafzahlungen wegen nicht erfüllter Vertragsleistungen: „Wer so schlecht arbeitet, muss dann auch finanzielle Konsequenzen spüren.“ Die Bahn muss verstehen, dass wir hier Druck aufbauen.“

Darüber hinaus befasste sich das Verkehrsforum mit klimaneutralen Antriebsformen auf der Schiene. Positive Erfahrungen macht Niedersachsen mit den Brennstoffzellen-Triebwagen, die im vergangenen September ihren Pilotbetrieb auf der Strecke von Cuxhaven nach Bremerhaven sowie Bremerhaven bis Buxtehude aufgenommen haben. „Wir leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz“, erklärte Thomas Nawrocki von der Landesverkehrsgesellschaft in Hannover. „Die Fahrzeuge sind nur halb so laut wie herkömmliche, und wir erzielen eine deutliche Reduzierung von CO2.“ Der neue Zug wird von Wasserstoff-Brennstoffzellen, die einer Batterie ähnlich sind, mit Strom versorgt. Chemische wird in elektrische Energie umgewandelt – und das bei einem hohen Wirkungsgrad. Das Fahrzeug gebe lediglich Wasserdampf und Kondenswasser ab und sei im Betrieb vergleichsweise geräuscharm, so Nawrocki.