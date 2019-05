Kneipe in Wilster : 16-Jährigen mit Bierflasche geschlagen

Offenbar wollte ein 20-Jähriger einen Zeugen einschüchtern.

von shz.de

28. Mai 2019, 15:32 Uhr

Wilster | Ein 20-jähriger Wilsteraner betrat Sonntag gegen 4.20 Uhr in Begleitung eines Freundes eine Kneipe in der Straße Landrecht. Er steuerte auf einen 16 Jahre alten Gast zu, griff zu einer Bierflasche und schlug auf dessen Kopf ein. Mit einer Platzwunde über dem linken Auge ergriff das Opfer die Flucht.

In einer Wohnung in der Straße Am Fleeth fand er Zuflucht vor seinen beiden Verfolgern. Da sie nicht in die Wohnung gelangen konnten, ließen sie ihren Frust an einem vor dem Haus stehenden Motorroller aus, den sie beschädigten.

Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, wollte der 20-Jährige den Jugendlichen einschüchtern, der am nächsten Tag vor Gericht gegen ihn aussagen sollte.

Die Liste der möglichen Straftaten hat sich nun mindestens um eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und schwerer Körperverletzung verlängert.

Ärger mit der Justiz droht wohl auch dem Kneipenwirt. Er muss sich wahrscheinlich wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten: Der 16-Jährige hätte sich zu der Uhrzeit gar nicht dort aufhalten dürfen. Zudem wird ermittelt, ob Alkohol an ihn ausgeschenkt wurde.