Polizei Itzehoe : Jugendlicher nach Brandstiftung in der Kaiserstraße vor dem Haftrichter

Bei dem Brand am Sonntag erlitt eine 74-Jährige eine Rauchgasvergiftung. Die Mordkommission ermittelt.

Itzehoe | In der Nacht zu Sonntag (2. Mai) wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Kaiserstraße gerufen, bereits am Montag gibt es einen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll ein 16-Jähriger dem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe im Laufe des Tages vorgeführt werden. „Der junge Mann ist dringend verdächtig, in der Nacht zum Sonntag e...

