Aktion in Krempe : 150 Stäbchen für DKMS

Die Kita Farbenfroh und Radio RSH hatten aufgerufen – und 50 potenzielle Stammzellenspender ließen sich registrieren.

04. Dezember 2019, 15:51 Uhr

Krempe | „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“ hieß es gestern in der Kita Farbenfroh in Krempe. Rund 50 potenzielle Stammzellenspender ließen sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) typisieren und beteiligten sich damit an der Aktion „RSH hilft helfen!“ des Radiosenders RSH.

ZITAT Ich habe im Radio gehört, dass sich Betriebe und Einrichtungen bewerben können. Unser Team und die Elternvertreter waren gleich begeistert. Kirsten Eskildsen, Kita-Leiterin

Auch im Umfeld war die Unterstützung groß, ein Spendenschwein wurde aufgestellt und eine Tombola organisiert. Zusätzlich wurde noch die Kindertagesstätte Birkennest ins Boot geholt.

50 potenzielle Spender in zwei Stunden

Zwei Stunden lang war durchgängig Betrieb, und 150 Stäbchen wurden mit Speichel-Proben versehen (drei pro Person). Laut Aktionsleiter Maxim Schmuck seien 50 Typisierungen in zwei Stunden ein sehr guter Wert. Mehr würde das dreiköpfige Team auch nicht schaffen. „Wenn wir nur einen passenden Spender finden, haben wir alles richtig gemacht“, war Eskildsen überzeugt.

Typisieren ließ sich auch Anja Ruhnke aus der Blomeschen Wildnis. Sie arbeitet in Krempe und erfuhr durch eine Arbeitskollegin von der Aktion. Nun hatte sie die Chance und nahm gleich ihren Kollegen Iven Benitt mit.

Ich wollte mich schon immer registrieren lassen, aber meistens fanden die Aktionen zu weit entfernt statt. Anja Ruhnke, potenzielle Spenderin

Die Betreuung der Kinder in der Kita Farbenfroh wurde dabei nicht beeinträchtigt, denn die Typisierung wurde im Personalraum vorgenommen. Die Kleinen wurden auch vorab informiert, warum so viele Leute da sind. „Mein Team wurde da ganz kreativ und hat den Kindern mit Stäbchen verbildlicht, wie das geht“, erzählte Eskildsen. Eigentlich ist es ganz einfach: „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“.