Wirtschaft : 150 neue Arbeitsplätze am Vossbarg

vergrößern 1 von 1 Foto: Ehrich 1 von 1

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 23.Nov.2017 | 05:30 Uhr

Der Anspruch ist hoch. „In Vertrieb und Qualität die Nummer 1 im Norden“ – so geht die ADD Service GmbH an den Start. Die Firma übernimmt für andere Unternehmen den Kundenkontakt, Standort ist das ehemalige Verwaltungsgebäude von Prinovis am Vossbarg. „Wir wollen um die 150 Mitarbeiter in den nächsten zwei Jahren aufbauen, vielleicht auch mehr“, sagt Thomas Hans.

Der 49-Jährige ist ebenso Geschäftsführer und Mitgesellschafter wie Thomas Bruhn (50). Beide bringen langjährige Erfahrungen aus der Branche mit (siehe Info-Kasten), jetzt wollten sie noch einmal durchstarten, sagt Hans. Mehrere Standorte in Schleswig-Holstein hätten sie sich angesehen, Itzehoe habe den Zuschlag bekommen. Ein Grund dafür: „Sehr, sehr gutes Mitarbeiter-Potenzial“ dank der „besonderen Arbeitsmarktsituation“ in Itzehoe. Die Nähe zur Autobahn spielte ebenfalls eine Rolle, hinzu kam das Raumangebot am Vossbarg im Verwaltungsgebäude der Tietje-Gruppe, die die Flächen der ehemaligen Druckerei entwickelt.

Sie ist nicht nur Vermieter, ADD Service gehört jetzt zur Gruppe: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hier wieder Leben reinzubringen“, sagt Gustav Jürgen Tietje. „Das ist einer der Bausteine.“ Das Verwaltungsgebäude bekomme eine neue Funktion, dafür werde investiert in Fenster, Lüftung, Brandschutz und Verkabelung. Laut Hans gibt es Ideen für gemeinsame Projekte mit dem ebenfalls zur Gruppe gehörenden China Logistic Center auf dem Gelände – zum Beispiel die Arbeit für chinesische Unternehmen, die hier keinen Kundenservice haben.

1800 Quadrameter will das neue Unternehmen nutzen, noch sind die aktuell rund 20 Mitarbeiter provisorisch im Erdgeschoss untergebracht. Ihre Aufgabe: „Alles rund um den Kunden“, sagt Hans und meint damit die gesamte Kette von der Gewinnung bis zur regelmäßigen Betreuung. Energiewirtschaft und Telekommunikation nennt er als Geschäftsfelder, aber: „Wir haben keinen festen Branchenfokus.“ Bedient würden damit alle Kontaktkanäle, vom Telefon über Social Media und Video-Chat bis zur Mail. „Man wundert sich, in wie vielen Unternehmen das nicht der Fall ist“, sagt der Geschäftsführer. ADD Service sei nicht nur ein Callcenter: „Wir gehen ein gutes Stück über das hinaus, was klassische Callcenter-Anbieter bisher gemacht haben.“ Die digitale und die analoge Welt würden verbunden, erklärt Bruhn. Deshalb werden bewusst keine Großprojekte gestartet: „Wir sehen uns nicht als Fabrik, sondern als Manufaktur.“

Hohe Qualität sei dafür entscheidend, entsprechend erfolgt der Aufbau mit Bedacht: Fünf bis acht Mitarbeiter sollen Monat für Monat hinzukommen. Neue Arbeitsplätze, das sei „das Wichtigste überhaupt“, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Grundvoraussetzung für Jobinteressenten: „Man muss schon kommunikativ sein“, sagt Hans. Zur Qualifikation gebe es Schulungen, Parkplätze stehen zur Verfügung, ab Dezember soll es eine Kantine geben. Kandidaten dürften sich gern melden, sagen die Geschäftsführer – und freuen sich über die bisher „enorme Resonanz“.